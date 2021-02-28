شكاوى من سقوط السيستيم بامتحانات ٢ ثانوي والتعليم ترد

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

اشتكى عدد من الطلاب وأولياء الأمور من وجود مشكلة في منصة أداء امتحان ثانية ثانوي، ولم يتمكنوا من الوصول إلى الامتحان، في عدد محدود بين المدارس بالمحافظات المختلفة.

وانطلقت اليوم الاحد، امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي، بامتحان مادتي اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات، إلكترونيا من المدرسة.

وأكد أولياء الأمور، أنه رغم وعود الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالقضاء نهائيا على مشكلة سقوط السيستم أثناء الإمتحانات الإلكترونية، وتقسيم دخول الطلاب إلى الامتحانات على فترتين غير أنهم واجهوا نفس المشكلة التي حدثت أمس السبت، مع طلاب الصف الأول الثانوي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت تعديل موعد إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بالإضافة إلى تقسيم حضور الطلاب، وتقسيم حضور الطلاب على حسب كل محافظة، بما يضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.

ومن جانبه أكد أيمن شعيب، ولي أمر الطالبة أميره أيمن، أن نجلته المقيدة بمدرسة القطامية الإعدادية الثانوية بنات، لم تتمكن من دخول الإمتحان بسبب سقوط منصة الامتحان، وأن المدرسة قررت مد وقت الامتحان والمحاولة مرة أخرى للوصول إلى المنصة، ولكن في النهاية لم تستطع الوصول إلى الامتحان، وتم إخراج الطلاب إلى فترة استراحة ثم الدخول مرة أخرى إلى الامتحان الثاني "الجبر والتفاضل وحساب المثلثات".

وأبدى ولي أمر الطالبة، قلقه من مصير الامتحان، موضحا أن نجلته في قمة القلق والتوتر.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قررت اعتبار كل من حضر الامتحان أمس السبت، ولم يتمكن من الوصول إلى السيستيم "ناجحا".

وفي السياق، اشتكت إيمي محمد، ولي أمر، من عدم تمكن العديد من طلاب المدارس بالقاهرة من الدخول إلى منصة الامتحانات.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إصلاح أي مشكلة يتم رصدها، مضيفا "لا نتحدث عن سيستم الجمهورية، لأن أرقام إتمام الامتحان ممتازة حول الجمهورية ولذلك لا يصح أن نقول جمل مثل، تكرار ما حدث بالأمس، لأن هذا وصف غير أمين ولا يجوز".

وأضاف وزير التعليم: " قلنا مرارا إن من يتعرض لصعوبة خارجة عن إرادته لن يضر إطلاقا والأهم هو إصلاح أي مشكلة يتم رصدها".