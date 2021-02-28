سعفان ومحافظ البحيرة يسلمان 12953 بوليصة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومحافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، 12953 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم والجزئي، منها 11967 للعمالة غير المنتظمة و1889 لصغار الصيادين.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بحضور نهال بلبع نائب المحافظ، وحازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، عزت عمران وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل وسوق العمل، والسيد إبراهيم الخطيب مديرية القوي العاملة بالمحافظة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة والقوي العاملة.

وقال الوزير فى مستهل كلمته، إن الدولة المصرية وقيادتها السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي هي التي توجه بتقديم الدعم لكل فئات المجتمع ومنها العمالة المصرية بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة والصيادين بشكل خاص، هدفها مصلحة المواطن بالتعاون بين الجهاز الإداري للدولة في مختلف القطاعات.​