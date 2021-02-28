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مصراوي Masrawy

لم يكن الفنان عمرو دياب، أول المشاهير الذين أصدروا عطرا بأسمائهم، حيث كشف "الهضبة" لأول مرة في فبراير الجاري، عن الاسم الذي اختاره لعطره، وهو "Amr Diab Eau de Parfum 34"، والذي تبين أن رقم 34 هي سنة ميلاد والدته واعتزازه بها.

في السطور التالية، نستعرض 5 مشاهير يمتلكون عطور بأسمائهم، وفقا لمجلة "harpersbazaar".

بريتني سبيرز

المطربة المعروفة أطلقت في عام 2004 أول عطر يحمل اسمها وهو "Curious" ، وحقق مبيعات كبيرة تجاوزت 500 مليون زجاجة، وبعد ذلك بعام طرحت عطر يحمل اسم " Fantasy" في 2005، وهو عطر استوائي يحمل رائحة الفاكهة والأزهار.

سارة باركر

الممثلة الأمريكية لديها 18 عطرا حتى الآن، آخرها في عام 2018، وطرحت أول عطر في 2005 باسم " Lovely "، كما طرحت "Stash" في 2016، وهو من العطور التوابل الدافئة.

ليدي جاجا

المغنية الأمريكية طرحت العطر الوحيد لها في 2012، باللون الأسود الأنيق، ورائحته مزيج من العسل والمشمش مع الأزهار الداكنة والبخور.

ريهانا

المغنية الأمريكية لديها أكثر من 20 عطرا مختلفا، أكثرهم غرابة "Crush"، الذي تم طرحه في 2016، فرائحته حمضة إلى حد ما كما يحتوي على القليل من رائحة الفلفل والفواكه الحمضية.

كيم كارداشيان

نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية الشهيرة لديها 7 عطور حتى الآن، أبرزها عطر باسمها قدمته في 2009، ويتميز برائحة غنية بمسك الروم مع الجردينا والياسمين.