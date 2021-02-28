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"الإداري" يقضي بعدم قبول دعوى بشأن قرار اللجنة الأولمبية بوقفه

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"الإداري" يقضي بعدم قبول دعوى مرتضى منصور بشأن قرار اللجنة الأولمبية بوقفه "الإداري" يقضي بعدم قبول دعوى بشأن قرار اللجنة الأولمبية بوقفه

مصراوي Masrawy

03:20 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب - محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من مرتضي منصور رئيس نادي السابق، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القرارات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، من إيقاف رئيسه لمدة عامين، ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق الى خارج النادي.

اختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الاولمبية ووزير الشباب والرياضة.

أعلنت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 20 أكتوبر 2018 ، إيقاف رئيس نادي الزمالك، ، لمدة عامين والتهديد بشطبه نهائيا في حال عدم الالتزام بحضور التحقيقات معه.

وقررت الجمعية العمومية غير العادية إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين عملا بأحكام مدونة السلوكيات، والأخلاقيات والقيم الرياضية.
ووجهت اللجنة الأوليمبية الاعتذار لرئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حسن مصطفى، ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، على التجاوزات في حقهما من جانب منصور.

وجاء في القرار: "قررت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية اعتماد قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لوقف نشاط رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك لحين انتهاء التحقيق معه بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الإدارة، وفى حالة امتناع نادى الزمالك عن تنفيذ هذا القرار، يعتبر نشاط النادي موقوفا تلقائيا في الاتحادات المعنية".

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