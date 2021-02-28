مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب مروع شمالي الطائف

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خمس فرق إسعافية تباشر الحادث بتقديم الخدمة اللازمة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون بعد انقلاب المركبة التي تُقلهم من نوع ميكروباص في العطيف شمالي الطائف.

وفي التفاصيل، تلقّت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً عن الحادث، وفقاً لما أكدهُ شادي عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف بأن غرفة العمليات تلقت البلاغ اليوم وعلى الفور قامت بتوجيه خمس فرق اسعافية بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.

وأضاف: عند الوصول للموقع والذي يبعد عن الطائف ما يقارب 80 كيلومتراً، اتضح أن الحادث عبارة عن انقلاب مركبة من نوع ميكروباص، وبها عدد 8 أشخاص أحدهم محتجز نتيجة الانقلاب.

وأشار "الثبيتي" إلى أنهُ تم التعامل مع الحالات لحين تم تحرير الحالة المتبقية بداخل المركبة، وذلك بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة حيث تبيّن أن هناك حالتين خطيرتين وثلاث حالات قد تعرضت لإصابات متوسطة، فيما فارق الحياة ثلاث أشخاص آخرون رحمهم الله، مبيناً أنهُ وبعد التنسيق تم نقل خمس حالات إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري لإكمال الرعاية اللازمة.