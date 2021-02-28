أخبار عاجلة

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان -
"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية -
"النساء سبب كورونا".. تغريدة "الدويلة" تثير الجدل والغضب في الكويت.. ماذا قال؟ -
"الموارد البشرية" تضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية -
إخماد حريق شونة قمح بإبشواي في الفيوم -
بالصور.. فض حفلي زفاف لمنع انتشار فيروس كورونا بالشرقية -
إصابة ٢٣ شخصًا ووفاة 3 حالات بكورونا في الوادي الجديد -
التحالف: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية -
لبنان.. عون يأمر بـ"تحقيق" حول انهيار الليرة -
"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب مروع شمالي الطائف

Print
خمس فرق إسعافية تباشر الحادث بتقديم الخدمة اللازمة

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب مروع شمالي الطائف

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون بعد انقلاب المركبة التي تُقلهم من نوع ميكروباص في العطيف شمالي الطائف.

وفي التفاصيل، تلقّت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً عن الحادث، وفقاً لما أكدهُ شادي عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف بأن غرفة العمليات تلقت البلاغ اليوم وعلى الفور قامت بتوجيه خمس فرق اسعافية بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.

وأضاف: عند الوصول للموقع والذي يبعد عن الطائف ما يقارب 80 كيلومتراً، اتضح أن الحادث عبارة عن انقلاب مركبة من نوع ميكروباص، وبها عدد 8 أشخاص أحدهم محتجز نتيجة الانقلاب.

وأشار "الثبيتي" إلى أنهُ تم التعامل مع الحالات لحين تم تحرير الحالة المتبقية بداخل المركبة، وذلك بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة حيث تبيّن أن هناك حالتين خطيرتين وثلاث حالات قد تعرضت لإصابات متوسطة، فيما فارق الحياة ثلاث أشخاص آخرون رحمهم الله، مبيناً أنهُ وبعد التنسيق تم نقل خمس حالات إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري لإكمال الرعاية اللازمة.

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب مروع شمالي الطائف

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب مروع شمالي الطائف

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب مروع شمالي الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان

"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية

"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية

"النساء سبب كورونا".. تغريدة "الدويلة" تثير الجدل والغضب في الكويت.. ماذا قال؟

"النساء سبب كورونا".. تغريدة "الدويلة" تثير الجدل والغضب في الكويت.. ماذا قال؟

"الموارد البشرية" تضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية

"الموارد البشرية" تضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية