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طهران ترد بالمثل.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

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طهران ترد بالمثل.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي طهران ترد بالمثل.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

مصراوي Masrawy

02:53 م الأحد 28 فبراير 2021

وكالات:

سارت الخارجیة الإيرانية لاستدعاء سفير أنقرة في طهران بعد خطوة تركية مماثلة، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الداخلية التركي حول تواجد حزب العمال الكردستاني في إيران، حسبما ذكرت قناة " اليوم" .

وسلمت الخارجية الإيرانية، الأحد، السفير التركي مذكرة احتجاج على تصريحات السفير التركي في العراق.

يأتي ذلك بعد استدعاء أنقرة سفير طهران لديها. وقالت الخارجية التركية في بيان، الأحد، إن ما ننتظره من إيران هو دعم تركيا في مكافحتها للإرهاب وليس الوقوف ضدها.

كان السفير الإيراني في العراق إيرن مسجدي قال "نحن نرفض التدخل العسكري في العراق، ويجب ألا تكون القوات التركية بأي شكل من الأشكال مصدر تهديد للأراضي العراقية ولا أن تقوم باحتلاله".

وأضاف: "على الأتراك أن ينسحبوا إلى خطوط حدودهم الدولية وينتشروا هناك وأن يتولى العراقيون بأنفسهم ضمان أمن العراق".

ورد السفير التركي في بغداد فاتح يلدز على مسجدي، قائلًا إنه "سيكون سفير إيران آخر من يلقي محاضرة على تركيا حول احترام حدود العراق".

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