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ابدأ صفحة بيضاء.. بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر

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ابدأ صفحة بيضاء.. بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر ابدأ صفحة بيضاء.. بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر
القصبي: هي فرصة ثمينة للراغبين في التصحيح أدعوهم للاستفادة من مزاياها

ابدأ صفحة بيضاء.. بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر

أعلن وزير التجارة ماجد القصبي اليوم عن بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.

وقال الوزير عبر حسابه في تويتر: بدأنا العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي فرصة ثمينة للراغبين في التصحيح، أدعوهم للاستفادة من مزاياها.

وعلق حساب وزارة التجارة قائلاً: ابدأ صفحة بيضاء و #صحح_تجارتك عبر: http://mc.gov.sa مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التي بدأت اليوم وتنتهي في: 23/ 8/ 2021.وزير التجارة ماجد القصبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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