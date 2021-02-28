أسواق عبدالله العثيم تفتتح فرعها الـ45 في مصر

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واصلت سياستها التوسعية بالأسواق وتطوير فروعها

دشن عبدالعزيز عبدالله العثيم عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، أحدث فروع الشركة في جمهورية مصر العربية، والذي يحمل الرقم 45 لفروع الشركة في مصر، بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وجاء ذلك امتداداً لاستراتيجية الشركة التوسعية داخل وخارج المملكة وتطوير فروعها الحالية، وتم الافتتاح وسط التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والقفازات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

وأوضح عبدالعزيز العثيم أن هذا الافتتاح يأتي في إطار استراتيجية مستندة على ثقة العملاء التي اكتسبتها وتعززت على مدى السنوات الماضية، وتلبية للطلب المتزايد من العملاء لتوفير الاحتياجات المختلفة للمتسوق من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، والتزامها المستمر بتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على العديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً وتناسب شرائح المجتمع كافة، واضعة في أعلى هرم أولوياتها رضا العملاء والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمتسوق، مشيراً إلى أن الفرع الجديد يحظى بموقع مميز في شارع الحرية بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ويقام على مساحة إجمالية قدرها 750 متراً مربعاً، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات وبأطقم عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وتضمنت برامج الافتتاحات عروضاً قوية على مئات الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء اكتساب، حيث توفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق اكتساب للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقاً، وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.أسواق عبدالله العثيم