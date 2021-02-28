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مصدر بالصحة: أكثر من 30 ألف مواطن حجزوا لقاح كورونا على الموقع الإلكتروني

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مصدر بالصحة: أكثر من 30 ألف مواطن حجزوا لقاح كورونا على الموقع الإلكتروني مصدر بالصحة: أكثر من 30 ألف مواطن حجزوا لقاح كورونا على الموقع الإلكتروني

مصراوي Masrawy

02:44 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن تسجيل أكثر من 30 ألف مواطن على الموقع الإليكتروني لحجز لقاح كورونا، بعد إطلاقه صباح اليوم الأحد.

وقال المصدر لمصراوي، إن هناك إقبالا كثيفا على التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح ، للفئات المستحقة بالمرحلة الأولى.

وبدأت وزارة الصحة اليوم تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل " http://www.egcovac.mohp.gov.eg".

وسيكون البدء في التسجيل للفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد، وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي

ومن المقرر إرسال رسائل نصية لتلك الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقي اللقاح للتسهيل عليهم في الحصول على اللقاحات.

والمواطن له الحق في الإطلاع على كافة المعلومات الخاصة باللقاح مثل الاختبارات الخاصة باللقاح ونتائجه، كما يمكن للمواطن الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلًا مثل الفئات الأكثر عرضة للإصابة والوثيقة الخاصة بالموافقة المستنيرة لتلقي اللقاح.

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مصراوي Masrawy

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