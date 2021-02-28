أخبار عاجلة

إخماد حريق شونة قمح بإبشواي في الفيوم -
بالصور.. فض حفلي زفاف لمنع انتشار فيروس كورونا بالشرقية -
إصابة ٢٣ شخصًا ووفاة 3 حالات بكورونا في الوادي الجديد -
التحالف: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية -
لبنان.. عون يأمر بـ"تحقيق" حول انهيار الليرة -
"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية -
"النساء سبب كورونا".. تغريدة "الدويلة" تثير الجدل والغضب في الكويت.. ماذا قال؟ -
"الموارد البشرية" تضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية -
بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية -
الأهلي يسعى لتصحيح أوضاعه.. وضمك لمعالجة أوجاعه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

برلماني يدعو إلى المنافسة في مجال تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عالميًّا

Print
برلماني يدعو إلى المنافسة في مجال تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عالميًّا برلماني يدعو إلى المنافسة في مجال تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عالميًّا

مصراوي Masrawy

02:41 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، يعد طفرة مهمة في تاريخ قطاع الصحة.

وأشار المندوه إلى أهمية الدخول إلى مجال تصنيع الدم؛ حتى لا نقع تحت إمرة كبار الدول.

جاء ذلك خلال كلمة النائب بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وأضاف المندوه أن ذلك القانون يتماشى مع ما تشهده البلاد من خطوات لتطوير القطاع الصحي، كما أنه أصبح مطلبًا مهمًّا حاليًّا، وتأخرنا في تنفيذه.

وتابع عضو مجلس النواب: أتمنى أن ننافس كبار الدول في مجال تصنيع الدم وتجميع البلازما، وندخل السوق العالمية بتقنيات جديدة، معلنًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، وداعيًا زملاءه من النواب إلى الموافقة عليه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وسائق التريلا يصارع الموت

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وسائق التريلا يصارع الموت

تفاصيل مقتل مصري وإصابة آخر رميا بالرصاص في السعودية

تفاصيل مقتل مصري وإصابة آخر رميا بالرصاص في السعودية

شبكة عيون الإخبارية