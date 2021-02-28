برلماني يدعو إلى المنافسة في مجال تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عالميًّا

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، يعد طفرة مهمة في تاريخ قطاع الصحة.

وأشار المندوه إلى أهمية الدخول إلى مجال تصنيع الدم؛ حتى لا نقع تحت إمرة كبار الدول.

جاء ذلك خلال كلمة النائب بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وأضاف المندوه أن ذلك القانون يتماشى مع ما تشهده البلاد من خطوات لتطوير القطاع الصحي، كما أنه أصبح مطلبًا مهمًّا حاليًّا، وتأخرنا في تنفيذه.

وتابع عضو مجلس النواب: أتمنى أن ننافس كبار الدول في مجال تصنيع الدم وتجميع البلازما، وندخل السوق العالمية بتقنيات جديدة، معلنًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، وداعيًا زملاءه من النواب إلى الموافقة عليه.