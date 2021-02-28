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"ميري" : انتخابات الصحفيين في موعدها بمقر النقابة.. ومجلس الدولة رفض الإشراف القضائي

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"ميري" : انتخابات الصحفيين في موعدها بمقر النقابة.. ومجلس الدولة رفض الإشراف القضائي "ميري" : انتخابات الصحفيين في موعدها بمقر النقابة.. ومجلس الدولة رفض الإشراف القضائي

مصراوي Masrawy

02:32 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

قال خالد ميرى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، وكيل النقابة، إن انتخابات النقابة ستجرى في موعدها المقرر 5 مارس الجاري، وذاك بعدما قضت محكمة القضاء الإداري اليوم برفض ٣ دعاوى تطالب بوقف الانتخابات.

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض 3 دعاوى قضائية تطالب بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المقرر لها يوم الجمعة المقبل.
وبموجب الحكم، ستجرى الانتخابات فى موعدها المقرر لها 5 مارس المقبل.

وأكد ميري في تصريحات صحفية اليوم، أن الانتخابات ستجرى بمقر النقابة وفق ما نص القانون ٧٦ لسنة ١٩٧٠.

وكشف ميري أن مجلس النقابة تلقى خطابا من مجلس الدولة اليوم، برفض الإشراف على الانتخابات، لافتا إلى أن مجلس النقابة سيبحث الموقف، ومن المحتمل أن يخاطب هيئة قضايا الدولة للإشراف.

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