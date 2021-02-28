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في مذكرة لـ"النقيب": صحفيون يطالبون بمنع "العناني" من الظهور في مختلف وسائل الإعلام

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في مذكرة لـ"النقيب": صحفيون يطالبون بمنع "العناني" من الظهور في مختلف وسائل الإعلام في مذكرة لـ"النقيب": صحفيون يطالبون بمنع "العناني" من الظهور في مختلف وسائل الإعلام

مصراوي Masrawy

02:31 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب مينا غالي:

في تصعيد جديد، تقدم صحفيون ينتمون لمؤسسات صحفية قومية وحزبية ومستقلة، اليوم، بشكوى جديدة إلى نقابة الصحفيين، حملت رقم ١٣٣٣، أعربوا خلالها عن أن الخطوات التي اتخذها المجلس الحالي في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"أزمة وزير السياحة والآثار، والصحفيين في سقارة" لم تحقق تقدما ملموسا تجاه انتهاكات الوزير لكرامة المهنة، وتجاهله نداءات النقابة في اتخاذ خطوات واضحة بناءة نحو إنهاء الأزمة، بالرغم من إعلان المجلس لمراعاته اعتبارات الحفاظ على المصالح القومية المصرية.

يأتي ذلك بعدما تصدرت أزمة وزير السياحة والآثار خالد العناني مع الصحفيين في فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي عن كشف أثري في سقارة في 14 نوفمبر الماضي لـ"تريند" أحاديث ومطالب أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الأجواء الانتخابية التي تشهدها نقابة الصحفيين، ووعود عدد من المرشحين على مقعد نقيب الصحفيين وعضوية مجلس النقابة باتخاذ إجراءات نقابية وقانونية حيالها، حفاظا على هيبة المهنة وكرامة صحفييها.

كما تضمنت الشكوى مناشدة النقيب وأعضاء المجلس باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق 7 مطالب، جاء في مقدمتها إصدار قرار بمنع نشر اسم وصورة واستضافة وزير السياحة والآثار خالد العناني في مختلف الصحف المصرية، حتى يعتذر عما بدر منه من انتهاكات للدستور والقانون، بحسب ما ذكروا.​

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