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السجن 7 سنوات لمتهم سرقة مواطنين بالإكراه بالبساتين

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السجن 7 سنوات لمتهم سرقة مواطنين بالإكراه بالبساتين السجن 7 سنوات لمتهم سرقة مواطنين بالإكراه بالبساتين

مصراوي Masrawy

02:42 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب - طارق سمير:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، بمعاقبة متهم بسرقة المواطنين بالإكراه فى البساتين، بالسجن المشدد 7 سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "ع. إ"، 35 سنة، وآخرين مجهولين بسرقة المنقولات والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليه "م.ا"وكان ذلك بالطريق العام، وفي إحدى وسائل النقل البرية وبطريق الإكراه الواقع عليه، إذ اقتحموا عليه سيارته التي كان يستقلها زاعمين أنهم من مأموري الضبط القضائي و اقتادوه عنوة لمركباتهم "سيارة أجرة" فما أن وقع في مصيدتهم حتى فتشوه منتزعين أمتعته معتدين عليه ضربا مشهرين في وجهه أدوات بطشهم "أسلحة نارية" وتمكنوا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.

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