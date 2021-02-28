الشرقية.. 938 جولة رقابية وإغلاق 11 منشأة ورصد 31 مخالفة للإجراءات

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استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 30 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للتدابير

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 938 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 11 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 31 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وعدم تفعيل تطبيق توكلنا.

فيما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 30 بلاغًا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالبروتوكولات الوقائية، وتطبيق "توكلنا" في المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا، داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات (940).أمانة المنطقة الشرقية