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"محافظ حبونا" يدشن حملة الأمر بالمعروف "الخوارج شرار الخلق"

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فعاليات وجولات ميدانية وبرامج توعوية للتحذير من خطرهم

دشن محافظ حبونا عبدالله بن زامان الدوسري في مكتبه اليوم الأحد، الحملة التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى المملكة تحت عنوان "الخوارج شرار الخلق"، بحضور فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني.

واستمع محافظ حبونا إلى شرح عن الحملة وما تتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية وبرامج توعوية تهدف لتوعية وتحذير أفراد المجتمع بخطر الخوارج وجماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات المنحرفة والضالة وإبراز جهود المملكة العربية في مكافحة الإرهاب.

من جانبه قدم الدوسري شكره للقائمين على الحملة موضحاً جهود الدولة في التصدي لأصحاب الفكر الضال من خلال توعية المجتمع عن تلك الجماعات.

وتأتي هذه الجهود بمتابعة من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ: سعيد بن مشبب القحطاني ودعم واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .

محافظ حبونا عبدالله بن زامان الدوسري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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