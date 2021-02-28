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بعد استجابة وزيرَين للطلبات.. برلماني: لو الوزراء نزلوا الشارع مفيش مشكلة هتحصل في

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بعد استجابة وزيرَين للطلبات.. برلماني: لو الوزراء نزلوا الشارع مفيش مشكلة هتحصل في مصر بعد استجابة وزيرَين للطلبات.. برلماني: لو الوزراء نزلوا الشارع مفيش مشكلة هتحصل في

مصراوي Masrawy

02:24 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

أعرب عدد من النواب عن أملهم في أن يسهم مشروع قانون مُقدم من ، بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، في حل العديد من المشكلات؛ وأبرزها منع ارتفاع الأسعار، والقضاء على السوق السوداء في ما يخص رحلات العمرة.

وقال النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر: أمس قام وزيرا الطيران والسياحة بزيارة محافظة الأقصر، وتم الاستجابة لكل طلبات نواب المحافظة سواء في "الشيوخ" أو "النواب"، مضيفًا: "لو مشينا بنفس المنهج والوزراء نزلوا الشارع مفيش مشكلة هتحصل في ".

ووصفت النائبة مرفت مطر، مشروع القانون بـ"المهم"؛ كونه يتعلق بشكل أساسي بالنظام الإلكتروني للعمرة، ويسمح لشركات السياحة والمواطنين الحصول على رحلتهم بكل اطمئنان؛ وهو ما أيدته النائبة آيات الحداد، التي طالبت بإضافة مناسك الحج إلى مهام البوابة الإلكترونية بجانب العمرة.

وأعلن النائب هاني أباظة تأييده مشروع القانون، كاشفًا عن أنه من المنتظر أن يجد القانون حلولًا جذرية لإحدى أهم المشكلات التي تؤرق المصريين، وسيمنع التلاعب بالمواطن المصري.

وأوضحت النائبة سحر البزار، أن مشروع القانون يسمح بمواكبة التطور التكنولوجي في مجال خدمة المواطن، ويمكن وزارة السياحة من تقديم أفضل خدمة للمواطنين في مجال العمرة، ويقضي على السوق السوداء ويمنع التكدس في المطارات.

وأيدت النائبة شيماء محمود نبيه، مشروع القانون، مؤكدة أنه يأتي في ظل توجه القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ورقمنة الجهاز الإداري بما يحقق التطور التكنولوجي المنشود، فضلًا عن حماية البسطاء من السماسرة.

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