برلماني يطالب بتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشأن القوانين المنظمة للأحوال الشخصية

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تقدم النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، بطلب تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية، إلى رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي.

وقال الخولي، خلال طلبه: استنادًا إلى حكم المادة (245) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو من سيادتكم عرض طلب تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة على المجلس من حيث المبدأ، بشأن القوانين المنظمة للأحوال الشخصية، بالذات ما يخص مسائل "الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ والتفريق، والخلع، والنسب، والنفقة، والحضانة، والرؤية".

وتابع النائب بأن هذه الموضوعات تعتبر ذات طبيعة مهمة وتدخل في اختصاصات المجلس تشريعيًّا، وما يرتبط بها من جدل واسع في المجتمع المصري؛ حيث إنها من القوانين المؤثرة في حياة الأسرة المصرية، بالإضافة إلى أننا في حاجة إلى حوار مجتمعي شامل والاستطلاع والمواجهة من جانب الخبراء والجهات ذات الصلة والمتضررين قبل أي تعديلات تقترح من جانب مجلس النواب أو الحكومة في هذا الشأن؛ بما يضمن وضع حلول جذرية وعادلة في تنظيم هذه المسائل .