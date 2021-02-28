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الرياض.. القبض على المتباهي بإطلاق أعيرة نارية في الهواء ونشره لفعلته بمواقع التواصل الاجتماعي

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الرياض.. القبض على المتباهي بإطلاق أعيرة نارية في الهواء ونشره لفعلته بمواقع التواصل الاجتماعي الرياض.. القبض على المتباهي بإطلاق أعيرة نارية في الهواء ونشره لفعلته بمواقع التواصل الاجتماعي
المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة: دون اكتراث بعواقب الأمور وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر

الرياض.. القبض على المتباهي بإطلاق أعيرة نارية في الهواء ونشره لفعلته بمواقع التواصل الاجتماعي

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص تباهى بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري ونشر ذلك في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي
تفصيلاً صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول يظهر من خلاله، تباهي أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة ناريةٍ في الهواء من سلاحٍ ناري بحوزته من داخل مركبة يستقلها بأحد الأحياء السكنية، وتوثيق ذلك ونشره عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، دون اكتراث بعواقب الأمور وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر. وقد جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.شرطة منطقة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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