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تركيا تستدعي سفير طهران بسبب تصريحات حول "انتهاك سيادة العراق"

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تركيا تستدعي سفير طهران بسبب تصريحات حول "انتهاك سيادة العراق" تركيا تستدعي سفير طهران بسبب تصريحات حول "انتهاك سيادة العراق"

مصراوي Masrawy

02:02 م الأحد 28 فبراير 2021

وكالات:

استدعت وزارة الخارجية التركية، الأحد، سفير طهران لدى أنقرة على خلفية تصريحات إيرانية تتهم تركيا بانتهاك سيادة العراق.

وقالت الخارجية التركية في بيان إن ما ننتظره من إيران هو دعم تركيا في مكافحتها للإرهاب وليس الوقوف ضدها.

وكان السفير الإيراني في العراق إيرن مسجدي قال "نحن نرفض التدخل العسكري في العراق، ويجب ألا تكون القوات التركية بأي شكل من الأشكال مصدر تهديد للأراضي العراقية ولا أن تقوم باحتلاله".

وأضاف:"على الأتراك أن ينسحبوا إلى خطوط حدودهم الدولية وينتشروا هناك وأن يتولى العراقيون بأنفسهم ضمان أمن العراق".

ورد السفير التركي في بغداد فاتح يلدز على مسجدي، بالقول إنه "سيكون سفير إيران آخر من يلقي محاضرة على تركيا حول احترام حدود العراق".

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