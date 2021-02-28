بعد انفجار غامض بالخليج.. أسوشيتد برس: السفينة الإسرائيلية ترسو في دبي

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مصراوي Masrawy

وكالات:

وصلت سفينة الشحن الإسرائيلية التي تعرضت لانفجار غامض في خليج عمان، إلى ميناء دبي، الأحد، لإجراء إصلاحات، بعد أيام من الانفجار الذي أعاد المخاوف الأمنية بشأن الممرات المائية في الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات مع إيران.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن أحد صحفييها شاهد السفينة الضخمة "إم في هيليوس راي" المملوكة لإسرائيل، قابعة في مرافق الحوض الجاف في دبي.

ورغم أن الطاقم لم يصب بأذى في الانفجار، إلا أن السفينة أصيبت بفتحتين في جانب الميناء وثقبين في جانبها الأيمن فوق خط الماء مباشرة، وفقًا لمسؤولي دفاع أمريكيين.

لا يزال سبب الانفجار غير واضح، لكن الحادث يأتي وسط تصاعد حاد في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاقها النووي لعام 2015.

سعت إيران للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن، لإعادة المزايا التي حصلت عليها بموجب اتفاق مع القوى العالمية الذي تخلى عنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل أعوام.

وفي وقت سابق الأحد، أفادت صحيفة "كيهان" الإيرانية المقربة من المرشد الأعلى، بأن استهداف السفينة الإسرائيلية في خليج عمان جاء "انتقامًا للمقاومة من الهجمات والجرائم الإسرائيلية الأخيرة في المنطقة".

ونقل موقع "إسرائيل 24" عن خبير استخباراتي أمريكي، أمس السبت، تأكيده أن "السفينة لم تصطدم بلغم بحري وإنما أصيبت من سطح الماء"، مًحمّلًا إيران مسؤولية الهجوم.