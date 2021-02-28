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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، بشأن تقدم مصر بمؤشر المعرفة العالمي لعام 2020

وأفاد التقرير بأن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أعلنت عن أكثر الدول التي حقَّقت تقدماً في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2020

وأوضح التقرير تقدم مصر 10 مراكز عن تصنيف عام 2019 الذي كانت تحتل فيه المرتبة 82 لتصبح مصر في المرتبة الـ72 في تصنيف 2020، من أصل 138 دولة على مستوى العالم

وأشار التقرير إلى اعتلاء مصر والسعودية ترتيب الدول الأكثر تقدما في المراكز خلال عام 2020، حيث حققت كلا الدولتين تقدما 10 مراكز في مؤشر المعرفة العالمي، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بالتقدم 7 مراكز، ثم جاءت ألمانيا، وألبانيا في المرتبة الثالثة بالتقدم 6 مراكز في التصنيف.