يحفظ الحقوق ويؤمِّن المصروفات.. وكيل "النواب" يقترح عمل "باركود" لكل معتمر

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة يعمل على تنظيم سوق العمرة.

وأشاد أبو العينين، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، بتحركات وزارة السياحة لتنشيط السياحة وحماية المواطنين من الوسطاء والسماسرة.

واقترح وكيل مجلس النواب أن يكون لكل معتمر "باركود"، لافتًا إلى أن المشروع يحفظ للمعتمر حقوقه وتأمين النفقات والمصروفات.

وأشاد وكيل مجلس النواب بالتحركات التي تقوم بها الحكومة والمجتمع الأهلي؛ من أجل الصعيد، مستشهدًا بافتتاح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر، قائلًا: مستشفى عصري للصعيد.

وثمَّن أبو العينين دور وزير السياحة، مطالبًا بضرورة العمل على حل المشكلات السريعة في ما يخص المبادرات بالصعيد.

وتابع وكيل البرلمان: ما رأيته في الصعيد يعني أننا أمام إعادة النظر في الأنشطة التي تأثرت بمشكلة السياحة بعد أزمة فيروس كورونا، معقبًا: علينا أن ندرس كيف يتم التعامل مع محافظات الصعيد سواء عادت الساحة أم لا، وإيجاد أنشطة بديلة.

واختتم وكيل البرلمان كلمته قائلًا: الصعيد أعز الناس لقلوبنا، ونرحب بأية مبادرات أهلية وحكومية.