جامعة الأزهر بأسيوط: امتحانات نصف العام تسير بشكل جيد

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد عبد المالك مصطفي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، الأحد، عدد من لجان الامتحانات بكليات أصول الدين والدعوة وكلية الشريعة والزراعة والعلوم والتربية بنين والطب والصيدلة بنين وبنات.

واطمأن عبدالمالك على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، ومتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، بناءً على تعليمات فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة بهذا الشأن، ووجه بضرورة انتظام عمليات التعقيم المستمر قبل وبعد الامتحانات، كما اطمأن على وجود مسافة كافية بين كل طالب وآخر، أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكد أن الامتحانات تسير بشكل جيد دون حدوث أى مشاكل أو ما يعكر صفوها، وحرص على سؤال الطلاب عن أهم العقبات التى تواجههم فى الامتحانات، كما أكد على ضرورة تواجد أساتذة المادة المختصين بالمادة الممتحنة، مع الحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، والتصدي بكل حزم لأي محاولة للغش أو الخروج على نظام الامتحانات.

وأشاد نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بما شاهده خلال جولته من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.