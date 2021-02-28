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وكيل البرلمان: قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما "أمن قومي"

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وكيل البرلمان: قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما "أمن قومي" وكيل البرلمان: قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما "أمن قومي"

مصراوي Masrawy

01:43 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب - نشأت علي:

أكد محمد أبو العينين، وكيل البرلمان، على أهمية قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وقال أبو العينين خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون بلازما الدم: "هذه قضية أمن قومي ويعني دخول تكنولوجيا حديثة في واستخلاص البلازما من الدم وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وأن مشروع القانون يحقق الاكتفاء الذاتي.

وأكد وكيل البرلمان على أن مصر تسعى دائما إلى احترام القواعد والقوانين الدولية، موضحا أن هذا مبدأ أساسي ويعد أحد أهداف فلسفة القانون، وقال إن القانون حدد مَن المتبرع من الناحية الصحية.

ودعا وكيل البرلمان الدكتورة هالة زايد لإلقاء محاضرة حول أهمية التبرع بالدم وكيف يخدم ذلك المواطن وكيف يستفيد جسمه.

وقال وكيل البرلمان إن شرح الفوائد الصحية للتبرع يأتي في إطار حملة تسويقية إنسانية ودينية وصحية أيضا، وأن البلازما أمن قومي وبوابة جديدة للاسثمار في هذا المجال كما دعا لتحديث وتطوير بنوك الدم.​

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