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وصف غير أمين ولا يجوز.. وزير التعليم ينتقد مهاجمي "سيستم" الامتحانات

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وصف غير أمين ولا يجوز.. وزير التعليم ينتقد مهاجمي "سيستم" الامتحانات وصف غير أمين ولا يجوز.. وزير التعليم ينتقد مهاجمي "سيستم" الامتحانات

مصراوي Masrawy

01:35 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب- أسامة على:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل على إصلاح أية مشكلة يتم رصدها خلال فترة الامتحانات.

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتَي اللغة العربية والجبر وحساب المثلثات، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لهم، إلكترونيًّا من المدرسة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بالمدارس؛ لمواجهة جائحة .

وأضاف شوقي، في تصريحات أدلى بها عبر جروب "المعلم المصري"، على "واتس آب"، اليوم الأحد: "لا نتحدث عن سيستم الجمهورية؛ لأن أرقام إتمام الامتحان ممتازة حول الجمهورية، ولذلك لا يصح أن نقول جملًا مثل (تكرار ما حدث بالأمس)؛ لأن هذا وصف غير أمين ولا يجوز."

وأضاف وزير التربية والتعليم: "قُلنا مرارًا إن مَن يتعرض إلى صعوبة خارجة عن إرادته لن يُضر إطلاقًا، والأهم هو إصلاح أية مشكلة يتم رصدها".

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي، على فترتَين، إلكترونيًّا من المدرسة، بنظام "أوبن بوك".

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل موعد إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفَّين الأول والثاني الثانوي، بالإضافة إلى تقسيم حضور الطلاب.

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