أخبار عاجلة

لبنان.. عون يأمر بـ"تحقيق" حول انهيار الليرة -
"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية -
"النساء سبب كورونا".. تغريدة "الدويلة" تثير الجدل والغضب في الكويت.. ماذا قال؟ -
"الموارد البشرية" تضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية -
بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية -
الأهلي يسعى لتصحيح أوضاعه.. وضمك لمعالجة أوجاعه -
بتعاون أمني.. بلدية خميس مشيط تضبط خمسة مسالخ مخالفة -
​وصول أولى رحلات شركة "Hi Sky" من مولدوفيا لمطار الغردقة -
​الصحفيين: فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج لمدة أسبوع -
حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

نائب سابق يكشف كواليس إقرار تعديلات الشهر العقاري: التعديل الحكومي السبب

Print
نائب سابق يكشف كواليس إقرار تعديلات الشهر العقاري: التعديل الحكومي السبب نائب سابق يكشف كواليس إقرار تعديلات الشهر العقاري: التعديل الحكومي السبب

مصراوي Masrawy

01:21 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

كشف النائب عبدالمنعم العليمي، عضو تشريعية البرلمان في مجلس النواب السابق، عن تفاصيل إقرار تعديلات الشهر العقاري والتي من المفترض أن تطبق يوم 6 مارس المقبل.

وقال العليمي، لمصراوي، إن التعديل الوزاري الأخير غير الوضع حيال تعديلات الشهر العقاري، وقصر التعديلات على المادة 35 مكرر فقط، بدلا من تمرير قانونين مختلفين الأول للحكومة بخصوص السجل العيني، والثاني لفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل،

وأوضح أنه كان قد تقدم و60 نائبا آخرين بمشروع قانون خلال المجلس السابق لفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل وذلك نفاذا لمواد الدستور، فيما قدمت وزارة العدل هي الأخرى مشروع قانون "السجل العيني" بشأن الشهر العقاري لمجلس النواب وبالفعل تم البدء في مناقشتهما داخل اللجنة ولم يتمكن البرلمان من إصدارهما.

وأشار النائب عبدالمنعم العليمي، إلى أن المشروعين لم يتطرقا إلى رسوم التسجيل بالشهر العقاري ولكنهما هدفا لفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل وحل أزمة السجل العيني.

وأوضح أن القانون المقدم من العدل كان في عهد الوزير السابق، ولكن حينما جرى التعديل الوزاري الأخير وتولى المستشار عمر مروان وزارة العدل، فوجئنا بتقدم بقانون جديد كليا يتعلق بالمادة 35 مكرر فقط.

ولفت إلى أنه تم إقرار هذا القانون ونشر في الجريدة الرسمية في سبتمبر عام 2020 رغم وجود اعتراضات كبيرة عليه من جانب النواب.​ش

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وسائق التريلا يصارع الموت

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وسائق التريلا يصارع الموت

تفاصيل مقتل مصري وإصابة آخر رميا بالرصاص في السعودية

تفاصيل مقتل مصري وإصابة آخر رميا بالرصاص في السعودية

شبكة عيون الإخبارية