وزير التعليم: من يتعرض لصعوبة خارجة عن إرادته في الامتحان لن يضر إطلاقا

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل على إصلاح أي مشكلة يتم رصدها، خلال الامتحانات.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، الامتحان في مادتي اللغة العربية والجبر وحساب المثلثات، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لهم، إلكترونيا عبر بالمدرسة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمدارس لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، في تصريحات له عبر جروب "المعلم المصري"، على واتس اب: "لا نتحدث عن سيستم الجمهورية، لأن أرقام إتمام الامتحان ممتازة حول الجمهورية ولذلك لا يصح أن نقول جمل مثل: تكرار ما حدث بالأمس، لأن هذا وصف غير أمين ولا يجوز".

وأضاف وزير التعليم: "قلنا مرارا إن من يتعرض لصعوبة خارجة عن إرادته لن يضر إطلاقا والأهم هو إصلاح أي مشكلة يتم رصدها".

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثانى الثانوي، على فترتين، إلكترونيا من المدرسة، بنظام أوبن بوك، وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل موعد إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بالإضافة إلى تقسيم حضور الطلاب.

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