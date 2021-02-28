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"الزكاة والدخل" تُحذّر المكلفين من مشاركة معلوماتهم مع أي جهة مشبوهة

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"الزكاة والدخل" تُحذّر المكلفين من مشاركة معلوماتهم مع أي جهة مشبوهة "الزكاة والدخل" تُحذّر المكلفين من مشاركة معلوماتهم مع أي جهة مشبوهة
قالت: "موظفو الهيئة" لن يطلبوا الرقم السري الخاص بحسابات الأفراد

حذّرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المكلفين والأفراد، من مشاركة معلوماتهم الشخصية، أو بياناتهم المالية لأي جهات مشبوهة تطلب منهم البيانات المالية.

وأكدت أن "موظفي الهيئة" لن يطلبوا الرقم السري الخاص بحسابات المكلفين والأفراد، أو المعلومات الخاصة ببطاقاتهم البنكية.

وأشارت "الهيئة" إلى أنها رصدت عدة مواقع وحسابات تنتحل مسمى الهيئة العامة للزكاة والدخل بهدف الاحتيال المالي.

وكانت رسائل تصيّد احتيالي قد انتشرت عبر الإيميلات، تدّعي أنها من هيئة الزكاة والدخل، ولديها مبالغ مالية مستردة من الضرائب للأفراد والمكلفين؛ مستخدمة بريدًا إلكترونيًّا مشابهًا لبريد الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وتطلب إرسال بيانات البطاقة الائتمانية، أو رقم الحساب البنكي، لاسترداد مبلغ مالي مستحق للفرد من الضرائب لدى الهيئة؛ في طريقة جديدة للاحتيال المالي.الهيئة العامة للزكاة والدخل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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