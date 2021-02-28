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مسؤول بالبيت الأبيض يقلل من أهمية إعلان بايدن المرتقب بشأن

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مسؤول بالبيت الأبيض يقلل من أهمية إعلان بايدن المرتقب بشأن السعودية مسؤول بالبيت الأبيض يقلل من أهمية إعلان بايدن المرتقب بشأن

مصراوي Masrawy

12:40 م الأحد 28 فبراير 2021

وكالات:

قلل مسؤول في البيت الأبيض من أهمية إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقب غدا الاثنين بشأن .

وقال المسؤول، من دون كشف هويته، إن الإدارة الأمريكية لن تتخذ إجراءات كبيرة، بحسب رويترز.

وأوضح: "اتخذت الإدارة الأمريكية مجموعة كبيرة من الإجراءات يوم الجمعة. الرئيس يشير إلى أن وزارة الخارجية ستقدم يوم الاثنين المزيد من التفاصيل عن هذه الإجراءات لكن لا إعلانات جديدة".

كان بايدن قال أمس السبت إن إدارته ستصدر إعلانا يوم الاثنين عن السعودية، وذلك في أعقاب تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل جمال خاشقجي.

وزعم التقرير أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "وافق في عام 2018 على عملية في اسطنبول بتركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله".

في المقابل، أعربت السعودية عن رفضها القاطع لما ورد في التقرير، "من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".

كما أكدت أن التقرير تضمن "جُملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة."

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