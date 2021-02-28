آخر 24 ساعة.. الإمارات تسجل 2930 إصابة جديدة بكورونا

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بلغ عدد الوفيات في الدولة 1221 حالة.. والتعافي 381 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنه تم تسجيل 2930 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 391.524 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 8 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1221 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 1517 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيهم التام من أعراض المرض؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 381.225 حالة.الإمارات فيروس كورونا الجديد