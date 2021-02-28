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تستنكر مواصلة مليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية ضد المملكة

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مصر تستنكر مواصلة مليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية ضد المملكة تستنكر مواصلة مليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية ضد المملكة

مصراوي Masrawy

12:54 م الأحد 28 فبراير 2021

القاهرة- أ ش أ :

أعربت ، الأحد، عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية الموجهة صوب أراضي ، والتي كان أخرها استهداف مدينة الرياض بصاروخ بالستي وكذا استهداف جنوب المملكة بعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار، والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.

وأكدت مصر مجددا - فى بيان لوزارة الخارجية - على تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها المُستمر لكافة التدابير التي تتخذها المملكة لصون أمنها واستقرارها وحماية سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة التي تُمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتهديدًا واضحًا للسلم والأمن الإقليمييّن.

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مصراوي Masrawy

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