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تُكذّب "سانا": هبوط اضطراري لمروحية شمال شرق سوريا بسبب خلل فني

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روسيا تُكذّب "سانا": هبوط اضطراري لمروحية شمال شرق سوريا بسبب خلل فني تُكذّب "سانا": هبوط اضطراري لمروحية شمال شرق سوريا بسبب خلل فني

مصراوي Masrawy

12:52 م الأحد 28 فبراير 2021

موسكو/دمشق- (د ب أ):

نفت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، الأنباء التي تداولتها وكالة الأنباء السورية "سانا" بشأن سقوط طائرة مروحية روسية غرب تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي ومقتل الطيار.

كانت (سانا) أفادت بـ"سقوط طائرة مروحية روسية بين قريتي الريحانية والقاسمية الواقعتين غرب ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي وأنباء عن استشهاد الطيار وإصابة آخرين من طاقم الطائرة".

وقالت الدفاع الروسية إن هبوطًا اضطراريًا لإحدى المروحيات العسكرية التابعة لقواتها الجوية نُفذ بريف الحسكة، شمالي غربي سوريا.

وقالتفي بيان رسمي أوردته وكالة سبوتنيك: "بناء على تقرير طاقم المروحية لم تتعرض المروحية العسكرية الروسية من طراز (مي 35) لأي اعتداء أو إطلاق نار".

وأضاف البيان: "حدث خلل تقني وفني استدعى الأمر عودة الطائرة المروحية إلى المدرج بعد إلغاء المهمة العسكرية الموكلة إليها في محافظة الحسكة السورية".

وخلص البيان إلى أن "الطاقم لم يتعرض لأي خطر وأنزل الطائرة بشكل عادي وفقا لإجراءات وقواعد السلامة والطوارئ الجوية وتسلمت بعدها الفرق التقنية مهام معرفة الخلل الذي حدث".

بدوره ، قال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن القوات الروسية في المنطقة أجلت الجرحى وبدأت تحقيقات حول سقوط الطائرة.

وتعد هذه الحادثة الأولى لطائرة تابعة للقوات الروسية في محافظة الحسكة والتي تنتشر فيها عدة قواعد للجيش الروسي أكبرها في مطار القامشلي ومواقع في منطقة المالكية وتل تمر والدرباسية .

وأسقط مسلحو تنظيم داعش وفصائل المعارضة عدة طائرات مروحية في محافظات دير الزور وادلب وريف حماة .

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