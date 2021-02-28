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صحيفة بحرينية: بيان واشنطن بشأن خاشقجي "أحد وسائل الحرب الناعمة"

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صحيفة بحرينية: بيان واشنطن بشأن خاشقجي "أحد وسائل الحرب الناعمة" صحيفة بحرينية: بيان واشنطن بشأن خاشقجي "أحد وسائل الحرب الناعمة"

مصراوي Masrawy

12:26 م الأحد 28 فبراير 2021

المنامة- أ ش أ:

رصدت صحيفة "الوطن" البحرينية ردود الأفعال الرافضة لبيان الاستخبارات الأمريكية حول مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، والذي اعتبرته وزارة الخارجية تدخلا في الشأن الداخلي للمملكة، معتبرة أن البيان وسيلة من وسائل الحرب الناعمة.

وتابعت "كل ذلك متوقع، والبيان وسيلة من وسائل الحرب الناعمة، ولكن يفترض أن العرب والمسلمين والخليجيين على وجه الخصوص قد اكتسبوا الخبرة في التعامل مع هذه السياسات، والمناعة من الإصابة بالهلع منها".

وأضافت: "تعلمنا من تجاربنا السابقة بأن أولئك يحترمون القوي في مواقفه، ولا يخضعون إلا لمن ثبت على سياساته ودافع عنها".

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