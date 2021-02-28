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بمناسبة يومها العالمي.. الداخلية تنشر تضحيات الحماية المدنية

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بمناسبة يومها العالمي.. الداخلية تنشر فيديو تضحيات الحماية المدنية بمناسبة يومها العالمي.. الداخلية تنشر تضحيات الحماية المدنية

مصراوي Masrawy

12:53 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب -علاء عمران:

نشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع ؛ يبرز جهود وتضحيات رجال الحماية المدنية، احتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، المقرر له 1 مارس من كل عام.

وحرصت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية على إمداد إدارات الحماية المدنية بالمعدات والأجهزة الحديثة التي تستخدمها الإدارة لرفع كفاءة عمليات الإنقاذ.

وفعّلت الإدارة دور الفريق النسائي في عمليات الإنقاذ والإطفاء، دعمًا منها لمشاركة المرأة، وحرصًا على إنقاذ أي امرأة تحتاج للمساعدة، حيث تلقى فريق الشرطة النسائية، التدريبات بمعهد معاوني الأمن على الإطفاء، ليصبح أول فريق إطفاء من السيدات في تاريخ الحماية المدنية.

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