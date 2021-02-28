كيف نحمي أنفسنا في عالم الإنترنت؟ رابع جلسات سلسلة "لازم نتكلم" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

تناقش الجامعة الأمريكية بالقاهرة، غدا الاثنين، الخصوصية والأمان على الإنترنت تحت عنوان "عالم الإنترنت: كيف نحمي أنفسنا؟ هل ما نطلق عليه “خاص هو خاص بالفعل؟"، حيث يناقش المتحدثون الخطر الذي يواجه مستخدمي الإنترنت المتمثل في ظاهرة التحرش الرقمي.

وبحسب بيان، يتحدث في الجلسة سيلفيا موسالاجاني، مديرة السياسات الأمنية، الشرق الأوسط وأفريقيا، فيسبوك، وهاني كامل، مدير العمليات في شمال إفريقيا، تيك توك، ودينا الصرفي، أخصائية التعاون الدولي في المجلس القومي للمرأة، وأحمد خاطر، طالب بقسم هندسة الكمبيوتر ورئيس جمعية علوم وهندسة الكومبيوتر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. يدير الحوار خالد عز العرب، أستاذ مشارك بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومحرر أخبار أول بقناة سكاي نيوز عربية سابقاً.

جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أطلقت سلسلة حوارات "لازم نتكلم" في نوفمبر 2020 انطلاقا من حرصها على لعب دور محوري في زيادة الوعي بقضية التحرش الجنسي كقضية اجتماعية هامة ولدعم الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بهذه القضية خاصة في الجامعات.

وتستمر سلسلة حوارات "لازم نتكلم" حتى شهر يونيو 2021 وتتناول العديد من القضايا الهامة الخاصة بالتحرش منها تأثير التنشئة على قضية التحرش، وتناول السينما والإعلام للتحرش، وأمان المرأة في الأماكن العامة، ومواجهة التحرش في الجامعات، وتحقيق الأمان والشمولية والتنوع في أماكن العمل والإطار القانوني والتشريعات لمواجهة العنف ضد المرأة