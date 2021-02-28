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رئيس جهاز الشروق: تطهير وتعقيم المدارس بالمدينة تزامنا مع استئناف العام الدراسي

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رئيس جهاز الشروق: تطهير وتعقيم المدارس بالمدينة تزامنا مع استئناف العام الدراسي رئيس جهاز الشروق: تطهير وتعقيم المدارس بالمدينة تزامنا مع استئناف العام الدراسي

مصراوي Masrawy

12:37 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة ، حيث تم التنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والصحة والسكان بمحافظة القاهرة، لتنفيذ حملات تطهير وتعقيم بالمدارس بالمدينة تزامناً مع استئناف الترم الثاني من العام الدراسي 2020/2021، لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لـ15 مدرسة وذلك بالتعاون بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء.

وأضاف الغيطي، بحسب بيان، أنه تم تنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات بالمباني والأفنية بالمدارس وتوجيه فرق المكافحة لعمل التطهير والتعقيم اللازم، مؤكداً استمرار الحملات حرصاً على السلامة العامة، بجانب مواصلة حملات التطهير والتعقيم بالمراكز التجارية والمنشآت الحيوية بمدينة الشروق.

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