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صور من منزل بالرياض لآثار شظايا اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثية الإرهابية

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الميليشيا تتحمّل المسؤولية ويتم تصنيف هذه الأعمال العدائية بموجب القوانين الدولية "جرائم حرب "

صور من منزل بالرياض لآثار شظايا اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثية الإرهابية

أظهرت صورٌ من منزل مواطن بحي سكني بمدينة الرياض، آثار انتشار شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على العاصمة البارحة؛ السبت 27 فبراير.

تتحمّل هذه الميليشيا مسؤولية التأثير على المدنيين والأعيان المدنية، ويتم تصنيف هذه الأعمال العدائية بموجب القوانين الدولية بأنها جرائم حرب.

وكان قد صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي؛ أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء السبت الموافق (27 فبراير 2021م) حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي تمّ إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض من قِبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية، وتمّ اعتراضه وتدميره، وتناثرت الشظايا على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة، ونتج عن سقوط إحدى الشظايا أضرارٌ مادية بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات، ولله الحمد، وتمّ التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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