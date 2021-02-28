الشمالية.. 59 مخالفة احترازات على منشآت تجارية في 7 أيام

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فيما شددت "الأمانة" على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون

حررت أمانة منطقة الحدود الشمالية، 59 مخالفة احترازات لمنشآت تجارية؛ وذلك ضمن جولاتها الرقابية المكثفة خلال الأسبوع الماضي؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس (كوفيد 19).

وشددت أمانة المنطقة على التزامها بتطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين؛ منوهةً بضرورة الالتزام بالبروتوكولات الوقائية ووضع الملصقات الأرضية داخل المنشآت؛ للتذكير بالتباعد الجسدي بين الأفراد، وتوفير المعقمات وأجهزة قياس الحرارة.أمانة منطقة الحدود الشمالية