"كبار العلماء" عن تقرير الكونجرس الأمريكي: استنتاجات وظنون خاطئة ومسيئة

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أكّدت وقوفها التام مع بيان وزارة الخارجية وثقتها التامة بما اتخذه القضاء

رفضت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، الاستنتاجات والظنون الخاطئة والمسيئة الواردة في التقرير الذي زُود به الكونجرس الأمريكي بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، مؤكّدة في هذا الصدد وقوفها التام مع بيان وزارة الخارجية الذي رفض هذا التقرير رفضاً قاطعاً.

وقالت الأمانة في بيان لها اليوم: إن هذا التقرير لم يبن على أيّ أدلة أو حقائق، مؤكدة ثقتها التامة بما اتخذه القضاء بشأن هذه القضية، وأن تعقب الأحكام القضائية إساءة للنظام العدلي بالمملكة الذي يحظى باستقلالية تامة.

وأوضحت الأمانة العامة أن شعب المملكة يقف خلف قيادته الحكيمة -أيدها الله- والمملكة بثقلها العربي والإسلامي والدولي ركيزة أساس في حفظ حقوق الإنسان ودعم الأمن والاستقرار في العالم، بما تتبناه من سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف.