جبالي يطالب النواب الالتزام بالاجراءات الاحترازية

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أعضاء المجلس بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: "أعيد التنويه عليكم بشأن الإجراءات الاحترازية، عفاكم الله من شر هذا الوباء".

وطالب رئيس البرلمان، بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، فضلا عن الحفاظ علي التباعد الإجتماعي.

وشهدت الجلسة، الموافقة على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 7 طلبات مناقشة عامة مقدمة من أعضاء المجلس، مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة لتكون مناقشتها معا في موعد واحد.​