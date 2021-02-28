لا تنخدعوا بحرارة النهار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية الأسبوع، حيث تسود حالة من الدفء على القاهرة والوجه البحري والمناطق الجنوبية، ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا.

وأضاف الخبراء أن درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح، وكذلك ننصح بعدم تخفيف الملابس الشتوية والانخداع في حالة الطقس نهارا.

وتابع الخبراء: "بداية من اليوم تتواجد فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية فقط، تكون خفيفة وبنسبة 40%، على بعض المناطق وخلال فترات متقطعة.

وأشار الخبراء إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة الأكثر تأثيرا خلال الفترة المقبلة، خاصة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وتبدا في التكون بداية من الفجر حتى الثامنة صباحا، تؤثر على الرؤية الأفقية لكنها لم تصل لحد الضباب.

وأكد الخبراء أنه يوجد نشاط رياح بداية من غدا الاثنين على السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء تمتد بعد ذلك لتشمل القاهرة وشمال الصعيد".​