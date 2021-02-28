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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، قرارًا وزاريًّا رقم 37 لسنة 2021، بمد فترة التصفية الأولى لموسم 2021 (الأوكازيون الشتوي)، لينتهي يوم الأحد الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢١، بدلًا من يوم ٧ مارس ٢٠٢١.

وأكد المصيلحي على الجهات الراغبة في المشاركة في الأوكازيون، ضرورة الحصول على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محلاتهم التجارية، موجهًا كل الجهات الرقابية بالوزارة والمديريات بضرورة تكثيف الحملات؛ للتأكد من تطبيق أوكازيون حقيقي مع وضع سعر البيع بالشهر السابق للأوكازيون والسعر بعد التخفيض على كل قطعة.

وأكد وزير التموين أن الهدف من مد فترة الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية، وكذلك تلبية احتياجات المواطن من السلع بتخفيضات مختلفة في بعض السلع.

يُذكر أن عدد المشتركين في الأوكازيون قد وصل إلى ما يقرب من ٣٠٠٠ محل.

وتناشد الوزارة جموع المستهلكين الإبلاغ عن أية مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحلات التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨، أو عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ١٦٥٢٨.