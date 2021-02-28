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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

يمثل الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة اليوم السابع، للتحقيق بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، وذلك بشأن أحد مقاطع الفيديو التي تخالف المعايير الإعلامية على الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي، ولسماع بعض الإيضاحات في هذا الشأن.

يأتي ذلك بناء على قرار هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإحالة الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع إلى التحقيق، اليوم الأحد.

وكان تليفزيون اليوم السابع قد نشر فيديو غير مناسب للفنانة نهلة سلامة، ثم قام بحذفه وقدم اعتذارا عن أي عبارات غير ملائمة تضمنها، مؤكدا فتح تحقيق في مسئولية نشر هذا المحتوى، مع التأكيد على عدم نشر أي محتوى مشابه في المستقبل.