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تيسيرًا على سكان المدينة.. تشغيل موقفين جديدين لسيارات الأجرة بدمياط الجديدة

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تيسيرًا على سكان المدينة.. تشغيل موقفين جديدين لسيارات الأجرة بدمياط الجديدة تيسيرًا على سكان المدينة.. تشغيل موقفين جديدين لسيارات الأجرة بدمياط الجديدة

مصراوي Masrawy

11:36 ص الأحد 28 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم تشغيل موقفين جديدين لسيارات الأجرة بمدينة دمياط الجديدة، وذلك لمنع المواقف العشوائية وربط المدينة بالمحافظات والمدن المختلفة، وتيسيراً على سكان ورواد المدينة.

وأوضح رجب، في بيان اليوم، أن الموقف الشرقي مقام على مساحة 2.65 فدان، بينما الموقف الغربي لسيارات الأجرة شمال مقام على مساحة 4.8 فدان.

وأضاف رئيس جهاز دمياط الجديدة، أن كل موقف متوافر به جميع الخدمات لتلبية كافة احتياجات الركاب والسائقين، كما يضم كل موقف (مسجد - مظلات ميكروباص وميني باص وركاب – محال تجارية - مبني إداري(، مؤكدا أن جهاز المدينة لن يدخر جهداً في سبيل تنفيذ المشروعات الخدمية والعمل علي زيادتها لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها.

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