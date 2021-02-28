أخبار عاجلة

الأهلي يسعى لتصحيح أوضاعه.. وضمك لمعالجة أوجاعه -
بتعاون أمني.. بلدية خميس مشيط تضبط خمسة مسالخ مخالفة -
​وصول أولى رحلات شركة "Hi Sky" من مولدوفيا لمطار الغردقة -
​الصحفيين: فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج لمدة أسبوع -
حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي -
تركي آل الشيخ يعلن: عمل يجمع القصبي والسدحان ويُعرَض على mbc برعاية هيئة الترفيه -
الأمم المتحدة: المملكة قدَّمت دراسات عالية الجودة تتعلق بالهدر الغذائي -
تنبيهان متقدمان لعسير ونجران: أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية -
"بر السديرة" تودع 37600 ريال مساعدات للأيتام في حساباتهم البنكية -
"تنمية الأفلاج" تطلق فريق "إسناد" التطوعي لمساعدة أصحاب الحوادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيانين وهميين في القاهرة

Print
وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيانين وهميين في القاهرة وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيانين وهميين في القاهرة

مصراوي Masrawy

11:34 ص الأحد 28 فبراير 2021

كتبت- داليا شبل:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بإغلاق كيانين وهميين بمحافظة القاهرة، وذلك عقب تلقي تقريرًا مقدمًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وأفاد التقرير قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة (شركة سما الدولية للتدريب والاستشارات وتكنولوجيا المعلومات)، الكائن مقرها في (شارع ناجي عيسى الطماوي - عمارة (2) ق 14 – ب11- م9 ) وتعمل بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتمنح شهادات غير معتمدة.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الأحد، أشار التقرير إلى قيام اللجنة بمداهمة المنشأة المسماة ( HARVARD BUSINESS CENTER) الكائن مقرها في (13 شارع محمد مندور، مدينة نصر)، وتمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد أصدر الوزير قرارًا بغلق الكيانين الوهميين، كما قام بمخاطبة محافظ القاهرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وسائق التريلا يصارع الموت

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وسائق التريلا يصارع الموت

تفاصيل مقتل مصري وإصابة آخر رميا بالرصاص في السعودية

تفاصيل مقتل مصري وإصابة آخر رميا بالرصاص في السعودية

"أطلق عليهما الرصاص".. وزيرة الهجرة: السلطات السعودية ضبطت المتهم بقتل مصري وابن أخيه

"أطلق عليهما الرصاص".. وزيرة الهجرة: السلطات السعودية ضبطت المتهم بقتل مصري وابن أخيه

شبكة عيون الإخبارية