على "تليجرام".. تداول امتحان اللغة العربية لـ2 ثانوي

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

تداول عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي، صور إجابات الامتحان الإلكتروني لمادة اللغة العربية، عبر موقع التواصل الاجتماعي"التليجرام"، الذي يؤدية الطلاب حاليا داخل اللجان الامتحانية بمدارس الجمهورية.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، الامتحان في مادتي اللغة العربية والجبر وحساب المثلثات، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لهم، إلكترونيا عبر بالمدرسة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمدارس لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثانى الثانوي، على فترتين، إلكترونيا من المدرسة، بنظام أوبن بوك، وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل موعد إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بالإضافة إلى تقسيم حضور الطلاب.​