الحوثي يُقر باستهداف العمق السعودي.. والتحالف: المدنيون خط أحمر

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مصراوي Masrawy

صنعاء- (د ب أ):

أقرّ المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن العميد يحيي سريع، الأحد، بتنفيذ سلاح الجوِّ المسير والقوة الصاروخية عملية هجومية كبيرةً ومشتركةً باتجاه العمقِ السعودي.

وغرّد عبر تويتر: "عملية ( توازنُ الردعِ الخامسة) تأتي ردًا على تصعيدِ التحالف المستمرِ والمتصاعدِ وحصارهِ المتواصلِ على شعبنِا العزيزِ" .

وأضاف أنه "تم تنفيذ العملية بصاروخٍ بالستي نوع (ذوالفقار) و15 طائرةً مسيرةً منها تسعُ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد 3 استهدفت مواقعَ حساسةً في عاصمةِ العدوِّ السعودي الرياض".

وأشار إلى أن "6 طائراتٍ مسيرةٍ نوع قاصف 2k استهدفت مواقعَ عسكريةً في مناطقِ أبها وخميسِ مشيط وكانت الإصابةُ دقيقةً"، لافتا إلى أن العمليةُ النوعيةُ استمرت من مساءِ أمسِ السبت وحتى صباحِ الأحد.

وأكد أن "عملياتِهم مستمرةٌ وستتوسعُ أكثرَ فأكثرَ طالما استمر العدوانُ والحصارُ على بلدِنا" ، داعيا سكانِ تلك المناطقِ إلى الابتعادَ عن كافةِ المواقعِ والمطاراتِ العسكريةِ أو التي قد تُستخدمُ لأغراضٍ عسكرية.

كانت الدفاعات السعودية أحبطت أمس السبت 6 تهديدات جوية من المليشيات الحوثية.

وأكّد تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده الرياض، أن لديه الكثير من القدرات للتعامل مع التهديدات التي تستهدف المدنيين، مُشددا على أن الميليشيات الحوثية هي الجماعة الإرهابية الوحيدة في العالم التي تمتلك القدرات العسكرية بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وقال المتحدث باسم التحالف، العميد تركي المالكي، لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، الأحد، إن "لهجوم الحوثي مرتبط بإملاءات جنرالات إيران الذين يتحكمون بالميليشيات في صنعاء"، معتبرا أن المدنيين خط أحمر في حال تعرضهم لأي أذى.

وتابع "دفاعاتنا اعترضت حتى الآن 526 طائرة مسيرة و346 صاروخا باليستيا، ولا توجد دولة بالعالم استطاعت اعتراض هذا العدد من الصواريخ البالستية، حيث تكبدت الميليشيات الحوثية أكثر من 3 آلاف قتيل في عمليتهم الهجومية على مأرب".