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دبلوماسي سوري: ندرس مع الحلفاء "كيفية الرد على العدوان الأمريكي"

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دبلوماسي سوري: ندرس مع الحلفاء "كيفية الرد على العدوان الأمريكي" دبلوماسي سوري: ندرس مع الحلفاء "كيفية الرد على العدوان الأمريكي"

مصراوي Masrawy

11:01 ص الأحد 28 فبراير 2021

طهران- (د ب أ):

صرح دبلوماسي سوري بأن السورية تدرس مع الحلفاء "کیفیة الرد على العدوان الأمریكي"، وذلك بعد قصف أمريكي استهدف مواقع شرقي سوريا.

وقال السفير السوري في موسكو رياض حداد، في تصريح خاص لوكالة "تسنيم" الإيرانية، الأحد، إن "الاعتداء الأمريكي الأخير يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات التي قامت بها الولايات المتحدة ضد السيادة السورية، وبالتالي فإن سورية تملك الحق المشروع في الرد على تلك الانتهاكات كما تملك الحق في مقاومة الاحتلال الأمريكي للأراضي السورية".

وأضاف أن "تطورات الموقف بعد هذا العدوان ستتم جميعها بالتنسيق بين الحلفاء وبما يخدم مصلحة سوريا ويحافظ على السيادة السورية، بشكل يخدم تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والذي تحاول الولايات المتحدة زعزعته من خلال مثل هذه الاعتداءات".

وكان البنتاجون قال إن القصف كان "ردا عسكريا مناسبا" على هجوم صاروخي استهدف مواقع أمريكية في العراق في وقت سابق من الشهر الجاري، وقتل فيه متعاقد مدني مع الجيش الأمريكي.

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مصراوي Masrawy

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