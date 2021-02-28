تطبيق القانون.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديد اللهجة لطلاب أولى و ثانية ثانوي

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

مصراوي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تطبيق قانون الغش على أي طالب بالصفين الأول والثاني الثانوي حال ضبطه متلبسا بالغش، أو دخوله اللجنة ومعه الموبايل الخاص به.

وكشف وزير التربية والتعليم في تصريحات له، أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات، لحل المشاكل التقنية التي عانى منها بعض طلاب الصف الأول الثانوي أثناء وجودهم على منصة الامتحان أمس السبت.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق القانون أيضا على أى عضو من الإدارة التعليمية يسمح بالغش في أي لجنة امتحانية

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، الأحد، الامتحان في مادتي "اللغة العربية" والجبر والتفاضل وحساب المثلثات"

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه ابتداءً من اليوم، سيتم تقسيم حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على منصة الامتحان على حسب المحافظة.