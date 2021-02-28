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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعربت موريتانيا عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُود به الكونجرس الأمريكي، حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وأكّدت، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج، نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء، الأحد، دعمها الثابت للدور المحوري الذي ما فتئت المملكة تضطلع به، على المستويين الإقليمي والدولي، في خدمة السلم والتنمية.

كما جدّدت ثقتها الكاملة بالقضاء في المملكة وبالإجراءات التي يتخذها من أجل أن تأخذ العدالة مجراها.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدرت مساء الخميس، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية، عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل 3 أعوام.

وزعم التقرير أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "وافق في عام 2018 على عملية في اسطنبول بتركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله".

وأعربت السعودية، في بيان مساء الجمعة، عن رفضها القاطع لما ورد في التقرير، "من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".

كما أكدت أن التقرير تضمن "جُملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة."